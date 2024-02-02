Суд залишив під вартою ексначальника СБУ Харківської області

2 лютого Шевченківський райсуд Києва розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для колишнього начальника СБУ у Харківській області Романа Дудіна, якого обвинувачують у держзраді.

Про хід і результати засідання розповів “Суспільне Харків” адвокат Олександр Кожевніков.

“Суд відхилив наше клопотання й залишив Романа під вартою, навіть не звернувши уваги докази невинуватості. Це відповіді на мої адвокатські запити Офісу президента, Генерального штабу ЗСУ, Оперативного командування “Схід”, Харківської ОВА, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, СБУ. Ці докази повністю спростовують винуватість нашого клієнта й доводять, що ризики, на які посилався прокурор у своєму попередньому клопотанні, надумані та безпідставні. На теперішній час суд не хоче брати до уваги ці докази, мотивуючи це тим, що зараз не стадія клопотань та долучення доказів сторони захисту. Однак зазначені докази долучалися до провадження як докази щодо клопотання, тобто недолучення цих доказів є протиправним”, — каже Кожевніков.

Також на засіданні прокурор долучив до матеріалів провадження документи, серед яких — постанови про об’єднання матеріалів кримінального провадження та про зміну підслідності.

Наступне засідання відбудеться о 12:00 14 лютого.

Роман Дудін очолював Управління СБУ у Харківській області з березня 2020 року.

У лютому 2022 року, перед вторгненням РФ до України, Дудін був серед тих, хто запевняв, що Харківщина надійно захищена, а УСБУ пильно стежить за ситуацією на кордоні. 24 лютого російські війська захопили північ та схід Харківської області, просуваючись до Харкова.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець “не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто”.