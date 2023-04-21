Кримінал

Суд залишив митрополита УПЦ (МП) Павла під домашнім арештом і забрав паспорт

21 Квітня 2023 17:21
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церква

Київський апеляційний суд підтримав позицію Київської обласної прокуратури та залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Павла (Лебедя). Про це повідомила прес-служба Київської обласної прокуратури.

“Заслухавши доводи прокурора, який заперечував проти зміни запобіжного заходу, суд постановив, що священнослужитель перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом та носитиме електронний засіб контролю”, – йдеться на сайті прокуратури.

Крім того, митрополита Павла зобов’язали виконувати низку обов’язків: не залишати місце проживання у селі Вороньків на Київщині, прибувати до слідчого, повідомляти про зміну проживання і утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон.

Після оголошення рішення Павло роздав суддям і прокурорам, як він зазначив, оздоблені ним власноруч великодні декоративні яйця.

“Я приймаю все як волю Божу і абсолютно нічого не маю проти”, – заявив Павло.

Раніше Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Лебедя на 60 днів та зобов’язав його носити електронний браслет. Адвокати священника вирішили оскаржити рішення суду.

1 квітня СБУ вручила митрополиту Павлу підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України, а також провела обшук в його помешканні. Також СБУ оприлюднила записи телефонних розмов, на яких людина, яка представлена, як Павло, зокрема, каже, що “люди задоволені” через російські прапори у Херсоні.

Водночас Павло наполягає, що “нічого не зробив для того, щоб його в чомусь звинувачували”. При цьому він переконує, що це “політична справа”. “Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля”, – коментував Павло.


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