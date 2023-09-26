Суд залишив Князєва під вартою, але заставу зменшив

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 26 вересня залишила ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва під вартою, водночас розмір застави зменшили з 55 млн до 45 млн грн.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Так, Апеляційна палата ВАКС переглянула рішення суду першої інстанції щодо продовження запобіжного заходу, який обрали для Князєва.

Захист просив для ексголови Верховного Суду цілодобовий домашній арешт, а не тримання під вартою. А сам підозрюваний на засіданні казав, що не збирається переховуватися від правосуддя і готовий відбувати покарання, якщо його визнають винним.

Також Князєв скаржився, що його майно та рахунки, а також рахунки близьких родичів заарештовані. І через це він нібито не має грошей, щоб оплатити доступ до інтернету, а це платна послуга у слідчому ізоляторі. А ще — внести заставу.

Ексголова ВС казав, щоб без інтернету не має можливості належно готуватися до суду. За нього нібито теж ніхто не планує вносити заставу, тому Князєв назвав тримання під вартою фактично безальтернативним запобіжним заходом.

Заслухавши доводи сторін, колегія суддів вирішила лишити підозрюваного під вартою.