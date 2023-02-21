Суд заборонив “Партію регіонів”

Відтепер в Україні діяльність “Партії регіонів” заборонена судом. Відповідне рішення ухвалив у вівторок, 21 лютого, Восьмий апеляційний адміністративний суд. Ухвала судочинців зобов’язує також передати активи та майно політсили у власність держави, інформує пресслужба інстанції.

Як зазначається в повідомленні, колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № П/857/1/23 про заборону політичної партії “Партія регіонів”.

“Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії “Партія регіонів”. Зобов’язано передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави”, – йдеться в повідомленні.