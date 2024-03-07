Суд заарештував п’ятьох кримських татар у тимчасово окупованому Криму

У тимчасово окупованому Криму так званий Київський районний суд Сімферополя відправив у СІЗО п’ятьох мешканців Джанкоя і Джанкойського району.

Це Енвер Халіллаєв, Наріман Аметов, Алі Мамутов, імам мечеті села Лобанове Вахід Мустафаєв та активіст Арсен Кашка. Про це повідомив адвокат Кашка Еміль Курбедінов. Усіх затриманих взяли під варту на два місяці, передає громадський рух “Кримська солідарність”.

“Упродовж 10 років активістів, релігійних діячів, громадянських журналістів переслідують за політичними та релігійними мотивами. Справи “Хізб ут-Тахрір” (ісламська релігійна організація) – шаблонні”, – розповів адвокат.

За його словами, у суді співробітники ФСБ клопотали саме про жорсткий запобіжний захід, бо підзахисні нібито можуть сховатися, вплинути на свідків.

“Це чергові фрази. За всі ці довгі роки ми переконалися в тому, що жоден із затриманих не є злочинцем”, – заявив Курбедінов.