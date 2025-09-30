Суд відправив за ґрати зрадника, який працював на окупантів у захопленій колонії Херсона

Одеський суд визнав винним у державній зраді колишнього працівника “Північної виправної колонії (№90)”, який після захоплення Херсонщини добровільно перейшов на бік ворога.

Про це повідомили в ДБР.

Слідство встановило, що прапорщик внутрішньої служби влаштувався до незаконної установи, створеної окупантами на базі колонії. Установа працювала під російським триколором, а нові співробітники мали скласти присягу РФ, щоб отримати роботу.

“У період мешканців міста ловили на вулицях, увʼязнювали за брехливими доносами, під страхом смерті примушували до будівництва фортифікаційних споруд для армії загарбників та інших робіт”, – розповіли в ДБР.

Після звільнення Херсона правоохоронці ДБР викрили та затримали зрадника. Суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив покарання – 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.