Суд відправив в тюрму 22-річного жителя Харківщини, який за гроші підпалював автівки військових

22-річного жителя Харківщини засуджено до шести з половиною років ув’язнення за підпали автомобілів, які використовували українські військові. Він діяв за вказівкою невстановленого куратора в Telegram, який обіцяв винагороду у тисячу доларів за кожну знищену автівку.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Як встановило слідство, засуджений шукав легкого заробітку у Telegram і прийняв пропозицію невстановленої особи за гроші підпалювати автомобілі, які використовують українські військові.

“У липні 2024 року 22-річний юнак приготував пляшки із легкозаймистою сумішшю, підшукав на вулиці Харкова три авто, сфотографував їх і надіслав куратору, який погодив їх спалити. За кожну спалену автівку палію обіцяли тисячу доларів”, – розповіли в прокуратурі.

Затримали фігуранта під час підпалів автівок.

Суд визнав винним жителя Харківської області за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Вирок – 6 років та 6 місяців позбавлення волі.