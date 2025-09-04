Суд в Італії відклав рішення щодо екстрадиції українця, підозрюваного у підриві “Північних потоків”

Суд у Болоньї відклав до 9 вересня розгляд справи про екстрадицію до Німеччини 49-річного українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві газопроводів “Північний потік”.

Як пише BolognaToday, Кузнєцова затримали 20 серпня у Ріміні за європейським ордером на арешт, коли він перебував у відпустці з родиною.

Реклама

Реклама

Під час п’ятигодинних слухань суд погодився з аргументами захисту і вирішив перевірити умови тримання під вартою в німецьких в’язницях. Навіть прокуратура, яка спершу виступала за екстрадицію, підтримала необхідність додаткових перевірок.

Адвокат Нікола Канестріні наполягав, що дії, вчинені під час війни за дорученням держави, не підлягають переслідуванню згідно з принципом функціонального імунітету. Він також нагадав, що аналогічне розслідування у Данії було закрите, що може вплинути на справу Кузнєцова за правилами Шенгенської угоди.

Крім того, захист посилався на так званий “принцип прапора”, який забороняє судити іноземних військових за дії, скоєні під час служби.

Адвокат Канестріні наголосив, що екстрадиція може призвести до порушення основних прав Кузнєцова: неналежних умов тримання у в’язницях, відсутності справедливого судового процесу та можливості утримання в перенаселених камерах. Італійське агентство з попередження тортур уже повідомляло про проблеми у пенітенціарній системі Німеччини — зокрема, про випадки, коли в’язнів змушували спати на підлозі або застосовували металеві кайдани.

Сам Кузнєцов, якого описують як фізично міцного й тренованого чоловіка, категорично заперечує свою причетність до підриву газопроводів. Наразі він перебуває під вартою в Італії й очікує остаточного рішення суду в Болоньї.