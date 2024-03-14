Суд продовжив Гринкевичу запобіжний захід але зменшив розмір застави

Суд частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив Роману Гринкевичу запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою до 17 квітня.
Про це повідомляє Суспільне.
Крім того, йому зменшили розмір застави до 469 мільйонів гривень.
Роман Гринкевич є одним з пʼятьох підозрюваних, як і його батько Ігор Гринкевич у справі про постачання одягу для ЗСУ.
Львівському забудовнику, бізнесмену Ігорю Гринкевичу повідомили про дві підозри.
- Перша стосується епізоду, коли він хотів дати хабар одному з керівників ДБР у 500 тис. доларів. Суд відправив його під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 420 млн грн.
- У другій йдеться про створення злочинної організації для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Для цього, за даними слідства, Гринкевич уклав договори з Міноборони на постачання неякісного військового одягу. Це, як оцінюють правоохоронці, завдало бюджету України збитків на майже мільярд гривень. За це загрожує до 12 років тюрми.