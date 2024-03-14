Суд продовжив Гринкевичу запобіжний захід але зменшив розмір застави

Суд частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив Роману Гринкевичу запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою до 17 квітня.

Про це повідомляє Суспільне.

Крім того, йому зменшили розмір застави до 469 мільйонів гривень.

Роман Гринкевич є одним з пʼятьох підозрюваних, як і його батько Ігор Гринкевич у справі про постачання одягу для ЗСУ.

Львівському забудовнику, бізнесмену Ігорю Гринкевичу повідомили про дві підозри.