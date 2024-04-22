​Суд продовжив арешт Коломойського і зменшив заставу

Шевченківський райсуд Києва продовжив строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмену Ігорю Коломойському до 2 червня 2024 року та знову зменшив заставу – з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” із посиланням на одну зі сторін засідання.

Суд знову відхилив пропозицію відпустити Коломойського на поруки народного депутата й відмовити в арешті через стан здоров’я, задовольнивши вимоги прокурора Офісу генерального прокурора Сергія Дем’янчука, який представляє сторону обвинувачення.

Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами ПриватБанку. Служба безпеки оголосила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

2 вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство – арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.