Політика

Суд переніс розгляд апеляції Коломойського

6 Вересня 2023 12:04
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суд, коломойський

Київський апеляційний суд переніс 25 вересня розгляд аепляції підозрюваного в шахрайстві бізнесмена Ігоря Коломойського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє “Укрінформ“.

Головуючий колегії суддів Віктор Глиняний оголосив, що розгляд скарги захисту Коломойського переноситься на на 12 годину 40 хв. 25 вересня у зв’язку з тим, що з Шевченківського райсуду столиці не надійшли матеріали справи.

2 вересня СБУ, БЕБ та ОГП оголосили підозру Коломойському в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Він фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру.

3 вересня Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.


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