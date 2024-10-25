Економіка

Суд остаточно конфіскував активи російського мільярдера Усманова
25 Жовтня 2024 19:41
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олігархи, росія
Алішер Усманов / Фото: AP

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення суду першої інстанції про стягнення у дохід держави активів російського мільярдера Алішера Усманова та його партнерів на понад 2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

“Таким чином, рішення про стягнення в дохід держави активів вказаних осіб, зокрема залізорудної продукції та 100% статутного капіталу IT-компанії, набуло законної сили та оскарженню не підлягає”, – йдеться у повідомленні.

Цими заходами держава вилучила активи Усманова та його партнерів, зокрема залізорудну продукцію та повний пакет акцій IT-компанії, який тепер належить Україні.

Усманов – російський мільярдер, який входить до десятки найзаможніших росіян (статки у 2023 році – $14,4 млрд). Зокрема, йому належить прокремлівський медіаресурс “Коммерсантъ”.


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