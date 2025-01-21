Суд обрав запобіжний захід військовим, яких підозрюють у провалі оборони Харківщини

У Києві 21 січня у Печерському райсуді обрали запобіжні заходи двом військовим, яких напередодні затримали за підозрою у неналежній обороні під час наступу росіян на півночі Харківської області у 2024 році.

Про це повідомляє Суспільне Харків.

Полковника Іллю Лапіна прокурори просили взяти під варту. Рішення суду – військового триматимуть під вартою 60 діб. Захисник Лапіна заявив, що подаватиме апеляцію на це рішення.

“Бажання мого підзахисного – подавати апеляцію. Моє переконання також – треба подавати апеляцію. Але реальність така, що наскільки я знаю, ще до оголошення підозри вищепоставлена особа означила в інтернеті, що дії злочинні. Мій підзахисний у залі суду намагався довести, що він робив все добре і хороше, щоб врятувати життя людей. Він відвів з певної бойової ділянки людей, вважаючи, що треба врятувати їхні життя. Це було 10 травня 2024 року. Практично це не відступ, а маневр”, – сказав Кривко.

Ілля Лапін / Фото: Cуспільне

На засіданні щодо запобіжного заходу комбату Юрію Галушкіну його адвокат сказав, що вони наполягатимуть на відкритому засідання та проситимуть відмовити у будь-якому запобіжному заході.

Суд обрав запобіжний захід Юрію Галушкіну – тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у п’ять млн гривень.

Юрій Галушкін / Фото: Cуспільне

Нагадаємо, 20 січня правоохоронці затримали колишніх командирів, які відповідали за оборону Харківської області. Їм інкримінують недбалість, що, ймовірно, призвела до втрати частини території на початку травня 2024 року. За даними СБУ, екскомандири оперативно-тактичного угруповання “Харків”, 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади своїм недбалим ставленням до військової служби спричинили захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої.