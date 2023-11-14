Кримінал

Суд обрав запобіжний захід Дубінському

14 Листопада 2023 06:57
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Дубінський

Суд обрав запобіжний захід народному депутату України Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у державній зраді.

Про це сам Дубінський написав у Telegram.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави. Засідання проходило в закритому режимі. Нардеп пробуде у СІЗО до 12 січня 2024 року.

Напередодні захист Дубінського заявляв про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Адвокати подали клопотання, щоб перенести засідання на завтра, 14 листопада. Суд його відхилив і надав пів години для ознайомлення. Тепер має відбутись авторозподіл судді і той або прийме відвід колеги, або ні.

13 листопада СБУ повідомила, що зібрала докази державної зради з боку чинного народного депутата Дубінського. За даними слідства, він поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України, зокрема про нібито втручання високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році.

Як повідомляє СБУ, депутат мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління генштабу збройних сил Росії — ГРУ. До організації входив й екснардеп Андрій Деркач, який перед повномасштабною війною втік за кордон. Також там був колишній прокурор Костянтин Кулик під позивним Птичка, додали у СБУ.

Олександру Дубінському повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Також Дубінського підозрюють у підробленні документів для виїзду за кордон. 3 серпня правоохоронці провели обшуки у депутата. Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон. 6 листопада Печерський райсуд Києва відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт.


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