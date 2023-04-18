Суд не знайшов у соцмережах Терехова порушень мовного закону

Міський голова Харкова Ігор Терехов оскаржив постанову про накладання повторного штрафу за порушення мовного законодавства.

Про це йдеться у рішенні Київського райсуду Харкова, яку опублікували у Єдиному держреєстрі судових рішень, пише Суспільне.

У тексті рішення йдеться про те, що Терехов обґрунтував позовні вимоги тим, що “постанова є незаконною, тому що Уповноважений та його представник склали протокол та винесли постанову без винесення відповідного рішення та акту про держконтроль за застосування державної мови”.

“Ігор Терехов посилався на те, що його Facebook-сторінка та Telegram-канал не є інтернет-представництвом ані органу місцевого самоврядування, ані Харківського міського голови. Він веде їх як публічна, а не посадова особа. Тому він вважає, що оскаржувана постанова має бути визнана незаконною та бути скасована”, — йдеться в тексті рішення.

Проте, після винесення постанови про порушення мовного закону, Терехов почав вести сторінки у соцмережах українською.

Суддя Світлана Лисиченко задовольнила позов Ігоря Терехова, скасувала та визнала незаконною постанову Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кремня.

Нині триває час на апеляційне оскарження.