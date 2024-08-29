Кримінал

Суд конфіскував квартиру керівника одного з ТЦК на Вінниччині
29 Серпня 2024 17:23
читать на русском →

Суд стягнув в дохід держави квартиру в новобудові, яка належить керівнику одного з ТЦК на Вінниччині.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

“29 серпня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу на суму понад 1,9 млн грн та стягнення його в дохід держави, що належить керівнику одного з об’єднаних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Вінницької області (ОМ ТЦК)”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, на підставі матеріалів ДБР та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що близький родич керівника ОМ ТЦК за його дорученням набув актив у виді новозбудованої квартири у передмісті м. Вінниця вартістю понад 1,9 млн грн.

“Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення в дохід держави цього активу. Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі”, – додали в прокуратурі.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Серпня 2024 19:55

Генштаб підтвердив втрату F-16: для зʼясування причин аварії призначена комісія
29 Серпня 2024 20:19

Україна здобула першу медаль на Паралімпіаді-2024
29 Серпня 2024 19:11

У Повітряних Силах підтвердили загибель українського пілота Олексія Меся
29 Серпня 2024 18:54

Більшість українців не готові поступитися територіями (опитування)
29 Серпня 2024 16:50

Профільний комітет Ради підтримав оновлений законопроєкт про підвищення податків
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки