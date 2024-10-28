Економіка

Суд Фінляндії арештував російські активи за позовом “Нафтогазу”
28 Жовтня 2024 13:20
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Нафтогаз, фінляндія
Ілюстративне фото / Нафтогаз

Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК “Нафтогаз України” та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії.

Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів, повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз України”.

Зазначається, що це рішення – частина глобальної стратегії “Нафтогазу” зі стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи у Криму згідно з рішенням Гаазького арбітражу.

“Це також перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до Росії щодо експропріації майна в АР Крим у 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь групи “Нафтогаз”, – вказується у повідомленні.

Голова “Нафтогазу” Олексій Чернишов наголосив, що РФ відмовляється добровільно сплачувати кошти, передбачені гаазьким рішенням, тому компанія “продовжує використовувати всі доступні механізми для їх стягнення”.

“Сьогодні ми стали ще на крок ближче до відновлення справедливості. Водночас ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи”, – сказав посадовець.

Також повідомляється, що відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за арбітражним рішенням.

У НАК “Нафтогаз” пояснили, що у Фінляндії їх інтереси представляють адвокати Мікко Леппа та Тату Яарінен з юридичної фірми HPP Attorneys за підтримки Covington & Burling, яка виступає провідним юридичним радником з координації міжнародних зусиль Нафтогазу щодо примусового виконання рішення.


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