Субота буде сухою, неділя — з дощами: прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що найближчими вихідними в Україні погода буде контрастною.

У суботу, 27 вересня, по всій території країни пануватиме суха прохолодна погода. Вночі очікуються заморозки 0–3 градуси, окрім південних областей. Вдень температура становитиме +12…+17 градусів, на півдні — +15…+19. У Києві прогнозують +2…+5 вночі та до +14…+16 градусів удень.

Натомість у неділю, 28 вересня, до столиці та більшості північних і західних областей, а також на Черкащину й Вінниччину, принесе дощі атмосферний фронт із північного сходу. У Києві стане хмарно й сиро, температура знизиться до +10…+12 градусів. На решті території країни опади малоймовірні. У неділю вдень стовпчики термометрів покажуть на півночі та в центрі +10…+14, на заході +13…+17, на сході та півдні — +14…+19 градусів.

Діденко радить планувати активний відпочинок, прогулянки та поїздки на природу саме на суботу, адже неділя буде дощовою та прохолодною.