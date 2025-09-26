        Новини

        Субота буде сухою, неділя — з дощами: прогноз від Наталки Діденко

        Сергій Бордовський
        26 Вересня 2025 18:58
        читать на русском →
        Фото ілюстративне / Фото: Ігор Піддубний facebook.com/piddubniy.igor
        Фото ілюстративне / Фото: Ігор Піддубний facebook.com/piddubniy.igor

        Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що найближчими вихідними в Україні погода буде контрастною.

        У суботу, 27 вересня, по всій території країни пануватиме суха прохолодна погода. Вночі очікуються заморозки 0–3 градуси, окрім південних областей. Вдень температура становитиме +12…+17 градусів, на півдні — +15…+19. У Києві прогнозують +2…+5 вночі та до +14…+16 градусів удень.

        Натомість у неділю, 28 вересня, до столиці та більшості північних і західних областей, а також на Черкащину й Вінниччину, принесе дощі атмосферний фронт із північного сходу. У Києві стане хмарно й сиро, температура знизиться до +10…+12 градусів. На решті території країни опади малоймовірні. У неділю вдень стовпчики термометрів покажуть на півночі та в центрі +10…+14, на заході +13…+17, на сході та півдні — +14…+19 градусів.

        Реклама
        Реклама

        Діденко радить планувати активний відпочинок, прогулянки та поїздки на природу саме на суботу, адже неділя буде дощовою та прохолодною.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини