Суспільство

Студента МДУ, який назвав мережу Wi-Fi “Slava Ukraine”, заарештовано на 10 діб

9 Березня 2024 19:45
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росія
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Нікулінський районний суд Москви заарештував на 10 діб студента МДУ Олега Тарасова через назву створеної ним у гуртожитку мережі Wi-Fi – “Slava Ukraine”. Постанову про арешт опубліковано в базі московських судів за 7 березня, увагу на неї звернула редакція “Осторожно, новости”.

Тарасова визнали винним у демонстрації екстремістської символіки. Суд постановив конфіскувати Wi-Fi роутер, що належить студенту, як предмет правопорушення.

Тарасов живе в гуртожитку МДУ на півдні Москви. У постанові сказано, що новий роутер він купив у жовтні. У березні на назву мережі звернули увагу співробітники Центру МВС з протидії екстремізму.

У січні міністерство юстиції Росії заборонило гасло “Слава Україні!” і відповідь “Героям слава!” як символ заборонених у країні організацій українських націоналістів. Їх міністерство визнало нацистськими.


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