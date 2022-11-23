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Стражденний та змучений народ: Папа Римський закликав молитись за українців

23 Листопада 2022 21:54
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війна, Папа Римський, голодомор

Папа Римський Франциск у середу виступив із найрішучішим на сьогодні засудженням війни Росії проти України , пов’язавши її з терористичним голодом Йосипа Сталіна в 1930-х роках, який Понтифік назвав геноцидом.

Про це пише The Wall Street Journal.

Заява ознаменувала драматичну активізацію мови Папи на цю тему. Він часто висловлював жаль з приводу страждань звичайних українців після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в лютому, але він намагався уникати прямого звинувачення Росії чи президента Володимира Путіна , і неодноразово припускав, що агресію спровокував Захід.

У молитві за мир наприкінці своєї щотижневої публічної аудієнції на площі Святого Петра Папа Франциск висловив «особливу думку про жахи стражденного та змученого українського народу».

26 листопада є щорічним днем ​​пам’яті «Голодомору, штучно спричиненого Сталіним винищення в Україні голодом у 1932-33 роках», Папа сказав: «Молімося за жертви цього геноциду та молімося за всіх українців, дітей, жінок і старих, немовлят, які сьогодні терплять мученицьку смерть агресії».

Пам’ять про Голодомор залишається величезним джерелом скорботи українців і образи на Росію. Рішення Папи Франциска пов’язати це з поточною війною контрастує з його загальним небажанням звинувачувати Росію в цьогорічному вторгненні.

Понтифік і досі відверто не засудив Росію за те, що ця держава масово вбиває українців. 


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