Політика

Стратегічне бачення деокупації. Президент провів засідання Ставки

10 Листопада 2023 15:45
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зеленський, війна

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 10 листопада, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомив Зеленський у соцмережах.

“Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій.

Воєнний бюджет на наступний рік. Акцент на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки”, – повідомив президент.

Зеленський заслухав звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках: Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини. 

“Конкретні рішення щодо захисту Херсона. Буде підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки”, – повідомив Зеленський.

Окрема була доповідь стосовно евакуації українців та громадян наших країн-партнерів із Гази. 

“Робота триває”, – підсумував президент.


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