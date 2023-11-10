Стратегічне бачення деокупації. Президент провів засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 10 листопада, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомив Зеленський у соцмережах.

“Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій.

Воєнний бюджет на наступний рік. Акцент на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки”, – повідомив президент.

Зеленський заслухав звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках: Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини.

“Конкретні рішення щодо захисту Херсона. Буде підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки”, – повідомив Зеленський.

Окрема була доповідь стосовно евакуації українців та громадян наших країн-партнерів із Гази.

“Робота триває”, – підсумував президент.