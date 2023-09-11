Політика

Стоматологиня з Харкова стала заступницею керівника Харківської ОВА

11 Вересня 2023 17:48
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Олег Синєгубов

11 вересня до виконання обов’язків приступила нова заступниця начальника Харківської ОВА з питань охорони здоров’я Олена Логвинова.

Як повідомили Суспільному у пресслужбі Харківської обладміністрації, Логвинова куруватиме медичну сферу.

“Майже 20 років Олена Логвинова пропрацювала у Харківській міській стоматологічній поліклініці №7, пройшовши шлях від лікаря-стоматолога до головної лікарки та директорки поліклініки. Очолювала медзаклад під час пандемії COVID-19 та повномасштабного російського вторгнення. Вона добре обізнана з ситуацією в медичній галузі області”, — повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

43-річна стоматологиня стала шостою заступницею Синєгубова, окрім неї посади заступників обіймають Олександр Скакун, Євген Іванов, Віта Ковальська, Роман Семенуха та Михайло Харнам.

Згідно з розпорядженням про розподіл обов’язків між заступниками начальника ОВА, за Оленою Логвиновою закріпили Чугуївський район.

Обов’язки Олени Логвинової на посаді заступниці начальника ОВА з питань охорони здоров’я:

  • Організація роботи з реалізації політики у галузі охорони здоров’я на території області;
  • Управління медзакладами, які отримують фінансування з облбюджету;
  • Організація роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;
  • Проведення заходів, які спрямовані на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань та епідемій тощо.

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