Стоматологія під мікроскопом: напрямки застосування оптики

Використання високоточного оптичного обладнання в роботі стоматолога красномовно свідчить про те, що без сучасних технологій ніде не обійтися. Вперше в медицині мікроскоп був застосований хірургами-отоларингологами ще в 1957 році. Через 20 років оптичні прилади «взяли на озброєння» стоматологи. Якщо майже півстоліття тому використання такого обладнання було поодиноким, то сьогодні лікування під мікроскопом пропонує багато стоматологічних клінік в Україні.

Де саме використовується мікроскоп в стоматології

Використання оптичного обладнання в роботі стоматолога – різнопланове. Мікроскоп активно застосовується в наступних сферах:

Точна діагностика. За допомогою 30-40-кратного збільшення лікар має можливість виявити хворобу на ранній стадії, в зонах, де неможливо розгледіти «неозброєним» оком. Ендодонтичне лікування. Це найбільш затребуваний напрямок лікування зубів, де використовується мікроскоп. Стоматолог з його допомогою препарує, лікує та пломбує зубні канали атипової форми. Також під мікроскопом перепломбовують канали чи дістають уламки стоматологічних інструментів з кореня (нажаль, трапляється і таке). Застосування оптики в ендодонтії стало справжнім проривом, адже тепер вдається зберегти і вилікувати зуби, які раніше доводилось видаляти. Хірургічна стоматологія. За допомогою мікроскопа проводять операції з видалення гранульоми, кісти, резекції верхівки кореню тощо. Лікування карієсу. Зазвичай лікування зубів під мікроскопом застосовують у випадку запущеного карієсу, коли вражена не тільки коронка зубу, а й корені. Завдяки збільшеному зображенню стоматолог може установити пломбу максимально щільно до дентину, що виключає ризик розвитку вторинного карієсу. Також під мікроскопом за необхідності відбувається видалення старих штифтів і пломб. Протезування зубів. За допомогою мікроскопу стоматолог-ортопед препарує зуби, щоб забезпечити щільне і комфортне прилягання протезів. Використання високоточного оптичного обладнання дозволяє обточити зуб під протез максимально щадно. Гігієнічні процедури. За допомогою оптичних приладів стоматолог може виявити і видалити відкладення не тільки з емалі, а й глибоко під яснами, що робить процедуру професійного чищення зубів ефективною на 100%.

Видно все: переваги лікування зубів під мікроскопом

Стоматологи відмічають плюси використання оптичної техніки, а пацієнти відчувають позитивний результат лікування зубів у Києві:

висока точність і якість маніпуляцій;

зниження ризику інфікування, виникнення ускладнень, повторного карієсу;

мінімальна травматичність втручання;

безпечність процедур для сусідніх зубів;

виявлення хвороб на ранніх стадіях, що підвищує ефективність і скорочує строк лікування зуба;

зменшення кількості рентгенівських знімків на проміжних етапах лікування.

Вартість лікування зубів із застосуванням оптики

Через застосування вартісного обладнання, спеціальної підготовки стоматолога, що вимагає лікування зуба під мікроскопом, ціна на цей вид послуг буде вищою, ніж аналогічних маніпуляцій без використання оптики. Наприклад, лікування одного каналу за стандартним протоколом коштує 1000-1500 грн., ендодонтичне лікування зуба під мікроскопом – від 2000-2500 тис. грн. Якщо ж необхідне повторне лікування і перепломбування каналу, то вартість підвищується ще на 30-40%.

Який висновок можна зробити: на здоров’ї зубів не варто економити. Більш високі ціни на лікування зубів з використанням високоточної оптики оправдані вищою якістю і надійністю лікування. Краще раз вкластися і вилікувати зуб, ніж зекономити і потім переплачувати вдвічі-тричі більше для того, щоб виправити наслідки неякісного лікування.

Дізнатись, чи проводить стоматологічна клініка лікування зубів під мікроскопом, можна в розділі «Послуги» на сайті закладу чи поцікавитись в реєстратурі. Найпоширеніші напрямки застосування мікроскопу в стоматології: ендодонтія, хірургія, протезування.