Столтенберг заявив, Путін вже не досягне своїх цілей в Україні 

Росія уже не зможе досягти своїх цілей в Україні попри її великі зусилля, переконаний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на DW

“Путін втратив Україну назавжди”.

Він пояснив, що повномасштабним вторгненням російський диктатор хотів перешкодити руху України в НАТО та Євросоюз, але через два роки війни Україна “ближча до НАТО та ЄС, ніж будь-коли”.

Столтенберг вважає, що для Росії це велика стратегічна поразка, тоді як Україна врешті-решт досягне своєї мети у вигляді вступу в НАТО.

Він також додав, що РФ доводиться платити величезну ціну за війну проти України − країна-агресор уже втратила сотні літаків, тисячі танків та 300 тисяч солдатів. Крім того, в РФ через війну зросла інфляція та знизився рівень життя, Росія сильніше політично ізольована, ніж раніше, але все це не змінило курс Кремля.

“У нас немає жодних ознак того, що Путін змінить свої цілі та свою політику. Він і надалі намагатиметься окупувати більше території”.

Генсек НАТО утримався від коментарів щодо планів України провести додаткову мобілізацію в армію, але зауважив, що ніхто не розуміє потреби у військових краще за самих українців.

Він також закликав рішуче продовжувати підтримку України та вивчити можливість надання Києву більшої кількості оборонного обладнання шляхом внесення змін до існуючих угод з третіми країнами.

“Загалом, нам потрібно нарощувати наше виробництво, щоб краще допомагати Україні та краще захищати себе”, – резюмував генсек НАТО.