Політика

Столтенберг: Шлях до членства України в НАТО буде обговорено на саміті альянсу в липні

20 Квітня 2023 15:29
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зеленський, україна, нато, столтенберг

Майбутнє України лежить у НАТО, заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг, який вперше прибув до України з візитом.

“Законне місце України – в євроатлантичній сім’ї. Законне місце України – у НАТО. І згодом наша підтримка допоможе вам уможливити це”, – заявив він під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Він додав, що шлях до членства НАТО для України обговорюватиметься на саміті у липні, куди запрошено українського лідера.

Зеленський у своєму виступі закликав до якнайшвидшого вступу України до НАТО: “Зараз, коли більшість людей у країнах НАТО і більшість українців підтримують вступ нашої країни до альянсу, настав час ухвалити відповідне рішення”.

Він також попросив Столтенберга допомогти Києву “подолати небажання” деяких держав-членів надавати Києву деякі види озброєнь, а саме “сучасну авіацію, артилерію, бронетехніку”.


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