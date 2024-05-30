Столтенберг проситиме союзників по НАТО надавати Україні 40 млрд євро щорічно, – Reuters

Глава НАТО Єнс Столтенберг проситиме союзників виділяти мінімум 40 мільярдів євро (43,37 мільярда доларів) щорічно на фінансування військової допомоги Україні.

Про це повідомило Reuters джерело в альянсі.

Оскільки невизначеність щодо майбутньої підтримки України з боку США зберігається через можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому, міністри закордонних справ країн НАТО обговорюватимуть шляхи надання військової допомоги Україні на більш міцній довгостроковій основі.

“Нам потрібен як мінімум нинішній рівень підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, яка необхідна Україні”, — сказав співрозмовник у НАТО, додавши, що союзники по Альянсу вже надали Україні близько 40 мільярдів євро щорічно після повномасштабного вторгнення Росії в країну.