Політика

Столтенберг проситиме союзників по НАТО надавати Україні 40 млрд євро щорічно, – Reuters

30 Травня 2024 21:44
читать на русском →
нато
Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг / Фото: REUTERS

Глава НАТО Єнс Столтенберг проситиме союзників виділяти мінімум 40 мільярдів євро (43,37 мільярда доларів) щорічно на фінансування військової допомоги Україні.

Про це повідомило Reuters джерело в альянсі.

Оскільки невизначеність щодо майбутньої підтримки України з боку США зберігається через можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому, міністри закордонних справ країн НАТО обговорюватимуть шляхи надання військової допомоги Україні на більш міцній довгостроковій основі.

“Нам потрібен як мінімум нинішній рівень підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, яка необхідна Україні”, — сказав співрозмовник у НАТО, додавши, що союзники по Альянсу вже надали Україні близько 40 мільярдів євро щорічно після повномасштабного вторгнення Росії в країну.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Травня 2024 20:37

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
30 Травня 2024 20:25

У Генштабі розповіли деталі нічної атаки на Крим
30 Травня 2024 18:37

Україна та США підпишуть безпекову угоду напередодні Саміту миру, – FT
30 Травня 2024 18:08

Колишнього одеського військкома знову взяли під варту
30 Травня 2024 17:56

У Криму уражено 4 катери “Тунєц”, 2 з яких них знищено, – ГУР
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки