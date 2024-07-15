Столтенберг прокоментував питання збиття ракет РФ з території Польщі

НАТО не буде брати участь у війні РФ проти України.

Про це в інтерв’ю телемарафону «Єдині новини» заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає АрміяInform.

Таким чином він прокоментував пропозицію збивати російські ракети над Україною з території Польщі системами ППО, які належать країнам НАТО.

«НАТО буде підтримувати Україну і зараз ми збільшили нашу підтримку, зокрема за рахунок різних систем ППО. Літаки F-16 також є важливими у цьому контексті. Ми надамо більше наземних систем ППО і боєприпаси для тих, що вже є», — сказав Столтенберг.

Він зазначив, що Україна отримає і ЗРК Patriot, і системи NASAMS, але політика НАТО незмінна: Альянс не буде брати участі у війні.

«Ми не станемо частиною конфлікту. Ми підтримуємо Україну в знищенні російських літаків, але НАТО не буде залучене безпосередньо», — підкреслив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.