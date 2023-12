Американський письменник Стівен Кінг розкритикував представників Республіканської партії, після того, як Сенат США провалив процедурне голосування про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Відповідний допис він опублікував 7 грудня у X.

“Республіканці блокують допомогу Україні. Путін їх любить”, — написав він.

Repubs block aid to the Ukraine. Putin loves them.