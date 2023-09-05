Стефанішина заявила, що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, в НАТО – раніше.

Про це Стефанішина сказала в інтерв’ю Голосу Америки.

Коментуючи слова президента Європейської ради Шарля Мішеля про необхідність приготувати ЄС до розширення до 2030 року, віцепрем’єрка зазначила, що це не означає потребу для України чекати сім років на можливість вступу.

Стефанішина впевнена, що Україна зможе провести ефективні перемовини, виконати всі зобов’язання, пов’язані з імплементацією європейських стандартів, а також створити умови для відновлення української економіки, які дозволять Україні стати конкурентоспроможним членом Європейського Союзу.

“Ми будемо готові до членства в Європейському Союзі в найближчі два роки, але, звичайно, перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення цього рішення”.

За словами віцепрем’єрки, вступ до НАТО для України може виглядати ближчим.

“Я думаю, що в НАТО ми зможемо вступити швидше, тому що ми очікуємо перемоги, завершення війни, і одна з найсильніших, найпотужніших і найвідоміших армій світу точно буде найбільшим гарантом безпеки Європи та всього європейського простору”.