Політика

Стефанчук закликав нардепів якнайшвидше відновити декларування

26 Липня 2023 12:05
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рада

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів підтримати законопроєкт про відновлення електронного декларування в Україні. Відповідний допис він опублікував у Facebook.

Стефанчук наголосив, що декларування має бути відновлено для всіх: для чиновників, суддів та народних депутатів.

Він заявив, що у демократичному суспільстві декларування – не лише інструмент запобігання корупції, а й елемент довіри суспільства до чиновників.

На думку голови Ради, може йти дискусія щодо окремих положень – декларування майна на тимчасово окупованих територіях або процедура подачі декларацій тих, хто служить у лавах ЗСУ, – але не про саму необхідність повернення декларування.

“Тому закликаю фракції та групи, позафракційних народних депутатів найближчого засідання підтримати законопроєкт про повернення декларування”, – написав Стефанчук.


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