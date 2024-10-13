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Starship приводнився в Індійському океані
13 Жовтня 2024 17:42
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SpaceX
Космічний корабель SpaceX Starship приводнився в Індійському океані 13 жовтня / Скріншот трансляції SpaceX

П’ятий випробувальний пуск ракетної системи Starship у неділю пройшов успішно, корабель здійснив контрольоване приводнення в Індійському океані на північний захід від Австралії, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Як зазначає CNN, у компанії не було планів піднімати корабель із води. Одним із завдань пуску було відпрацювання маневру для посадки, який можна було б використовувати при поверненні корабля на сушу в майбутньому.

Раніше сьогодні SpaceX змогла вперше в історії ракетної техніки посадити носій Super Heavy назад на стартовий комплекс із захопленням системою Mechazilla:

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Starship і носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).


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