Starship приводнився в Індійському океані

П’ятий випробувальний пуск ракетної системи Starship у неділю пройшов успішно, корабель здійснив контрольоване приводнення в Індійському океані на північний захід від Австралії, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Як зазначає CNN, у компанії не було планів піднімати корабель із води. Одним із завдань пуску було відпрацювання маневру для посадки, який можна було б використовувати при поверненні корабля на сушу в майбутньому.

Раніше сьогодні SpaceX змогла вперше в історії ракетної техніки посадити носій Super Heavy назад на стартовий комплекс із захопленням системою Mechazilla:

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Starship і носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).