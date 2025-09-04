Стармер: “Коаліція рішучих” готова постачати Україні далекобійні ракети

Учасники “Коаліції рішучих” погодилися постачати Україні ракети великої дальності для зміцнення її оборонних можливостей. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив на неприпустимості довіри до Путіна та закликав посилити тиск на РФ для завершення війни.

Про це повідомили на сайті уряду Великої Британії.

Сьогодні, 4 вересня, до саміту “Коаліції рішучих” віртуально долучився прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

“Прем’єр-міністр привітав оголошення партнерів “Коаліції рішучих” про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого посилення оборонних запасів країни”, — йдеться в повідомленні.

Стармер також наголосив, що не можна довіряти Путіну, оскільки він затягує мирні переговори та водночас продовжує завдавати ударів по Україні.

Також Стармер підкреслив, що “Коаліція рішучих” дала Україні непорушну обіцянку, підтриману президентом Трампом. Він додав, що зараз очевидно, що “групі потрібно піти ще далі, щоб чинити тиск на Путіна задля забезпечення припинення воєнних дій”.

Нагадаємо, у Парижі 4 вересня відбулася зустріч “Коаліції рішучих”, на якій обговорювали гарантії безпеки для України.