Стармер і Зеленський продовжать переговори на саміті в Лондоні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на Даунінг-стріт, 10 підтвердив непохитну підтримку України. Як повідомляє BBC, в офіційному комюніке британського уряду йдеться про рішучість Лондона підтримувати Київ «стільки, скільки буде потрібно».

«Прем’єр-міністр знову заявив про свою готовність знайти шлях до завершення незаконної війни Росії та досягнення справедливого і тривалого миру, який гарантуватиме суверенітет і безпеку України», – йдеться в заяві.

Переговори між Стармером і Зеленським продовжаться сьогодні на європейському саміті в Лондоні.

Стармер сподівається, що 2 березня європейські лідери запропонують більш конкретні засоби для підтримки України, а також спробують відновити можливу мирну угоду з РФ, переконавши Трампа в тому, що Європа може виступити на захист.

Володимир Зеленський у соцмережах назвав зустріч «важливою і теплою» та повідомив про підписання угоди про кредит на 2,26 млрд фунтів стерлінгів. За його словами, ці кошти підуть на виробництво озброєння в Україні: «Саме так справедливо: платити повинен той, хто розв’язав війну».

Зазначається, що після переговорів із Зеленським британський прем’єр провів розмови з Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном.