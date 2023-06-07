Станом на зараз аміак в повітрі Куп’янська відсутній – Синєгубов

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, під вогнем окупантів перебували Сотницький Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Синельникове, Стариця, Вовчанськ, Уди, Зарічне, Печеніги, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший та інші населені пункти.

“Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано”, – зазначив він.

Втім, близько 17:45 вчора ворог знову обстріляв аміакопровід у Куп’янському районі. Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля с. Масютівка.

“Станом на зараз результати проведення замірів показують, що у населених пунктах Куп’янського району аміак в повітрі відсутній”, – повідомив Синєгубов.