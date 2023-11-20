Станом на 20 листопада долар подешевшав

20 листопада готівкова гривня зміцнилась до долара в банках, євро продовжує дорожчати, курси на “чорному ринку” стабільні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:15 курс долара проти гривні на “чорному ринку” становив 37,56 – 37,73 грн проти котирувань у 37,14 – 37,75 грн напередодні.

На цей же час “чорний” курс євро становив 40,63 – 40,94 грн проти курсу 40,5 – 40,93 грн за євро напередодні.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,35 – 37,8 грн (курс на 17 листопада – 37,4 – 37,89 грн);

Євро – 40,3 – 40,9 грн (курс на 17 листопада – 40,23 – 40,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,0 – 37,5 грн;

Ощадбанк – 37,2 – 37,9 грн;

Укрексімбанк – 37,35 – 37,95 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.