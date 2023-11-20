Станом на 20 листопада долар подешевшав

20 листопада готівкова гривня зміцнилась до долара в банках, євро продовжує дорожчати, курси на “чорному ринку” стабільні.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:15 курс долара проти гривні на “чорному ринку” становив 37,56 – 37,73 грн проти котирувань у 37,14 – 37,75 грн напередодні.
На цей же час “чорний” курс євро становив 40,63 – 40,94 грн проти курсу 40,5 – 40,93 грн за євро напередодні.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,35 – 37,8 грн (курс на 17 листопада – 37,4 – 37,89 грн);
- Євро – 40,3 – 40,9 грн (курс на 17 листопада – 40,23 – 40,85 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,0 – 37,5 грн;
- Ощадбанк – 37,2 – 37,9 грн;
- Укрексімбанк – 37,35 – 37,95 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.