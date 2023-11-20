Економіка

Станом на 20 листопада долар подешевшав

20 Листопада 2023 10:44
читать на русском →
долар, валюта

20 листопада готівкова гривня зміцнилась до долара в банках, євро продовжує дорожчати, курси на “чорному ринку” стабільні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:15 курс долара проти гривні на “чорному ринку” становив 37,56 – 37,73 грн проти котирувань у 37,14 – 37,75 грн напередодні. 

На цей же час “чорний” курс євро становив 40,63 – 40,94 грн проти курсу 40,5 – 40,93 грн за євро напередодні. 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,35 – 37,8 грн (курс на 17 листопада – 37,4 – 37,89 грн);
  • Євро – 40,3 – 40,9 грн (курс на 17 листопада – 40,23 – 40,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 37,0 – 37,5 грн;
  • Ощадбанк – 37,2 – 37,9 грн;
  • Укрексімбанк – 37,35 – 37,95 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Листопада 2023 10:19

Окупанти вдарили по Херсону: загинуло 2 людей
20 Листопада 2023 09:58

Глава Міноборони США прибув до України
20 Листопада 2023 07:08

ЗCУ контратакували під Авдіївкою – ISW
19 Листопада 2023 21:03

Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ
19 Листопада 2023 19:35

Протягом доби ворог завдав 16 авіаударів, ЗСУ – у 8 разів менше
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
усі думки