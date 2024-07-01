Суспільство

Стан енергосистеми: внаслідок обстрілу є знеструмлення у 3-х областях
1 Липня 2024 11:16
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енергетика
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Через обстріли є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, у східному регіоні внаслідок ворожого обстрілу відключилась високовольтна повітряна лінія. Під час огляду виявлено обрив проводу та грозотросу.

“У західному регіоні з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія. Причина – загорання конденсатора на одній з високовольтних підстанцій. Викликано ДСНС, загорання ліквідовано. Лінію вивели в аварійний ремонт”, – розповіли в пресслужбі. 

Крім того, на одному з енергетичних об’єктів Полтавщини під час виконання висотних робіт загинув 54-річний працівник підрядної організації. 

“Обставини нещасного випадку з’ясовуються”, – додали в Міненерго. 


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