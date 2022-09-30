Кримінал

Стали відомі наслідки ракетного обстрілу колони під Запоріжжям

30 Вересня 2022 11:01
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запоріжжя

Внаслідок російського ракетного удару по гуманітарній колоні на околицях Запоріжжя загинули 23 людини, поранено 28, повідомила місцева влада.

За словами радника міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка, поранених може бути більше – понад 30. “На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби”, – повідомив Геращенко у своїй телеграмі.

Удар стався поблизу контрольно-пропускного пункту у Василівці. Це єдиний КПП, що працює, через який формується колона з цивільних автомобілів для виїзду на окуповану Росією територію.

Як пояснив мер Мелітополя Іван Федоров, люди періодично їздять у захоплені російськими військами міста та села, щоб “підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню та повернутися назад”.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко написав у телеграмі, що, за попередніми даними, на Запоріжжя випустили 16 ракет ЗРК “С-300”.

“Чотири ракетні удари завдано по району авторинку, а також за пунктом зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в’їзду на/з тимчасово окупованої території України. Там стояла колона машин з цивільними, які прямували за своїми родичами на тимчасово окуповану територію”, – написав він.


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