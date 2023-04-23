Стало відомо, скільки людей загинули від підриву на мінах за час війни

З початку повномасштабного вторгнення РФ внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах в Україні загинуло 124 особи, з них 6 дітей.

Про це заявив начальник управління екологічної безпеки і протимінної діяльності Міноборони Руслан Берегуля в ефірі телемарафону.

“На сьогоднішній день, за нашими даними, загинуло 124 українця, з них шестеро дітей. 286 дістали поранень, з них 33 дитини”, – розповів він.

За словами Берегулі, найбільше постраждали від ворожих мін Харківська, Миколаївська та Херсонська області. Загалом потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами вважаються близько 174 тисячі квадратних кілометрів української території, включаючи морські акваторії.

“Площа деокупованих територій, на яких проводиться обстеження – 45 тисяч квадратних кілометрів, з яких 17 тисяч квадратних кілометрів – це землі сільськогосподарського призначення”, – додав начальник управління.

Сьогодні стало відомо, що на Херсонщині ще один чоловік підірвався на ворожій міні.

Повідомляється, що 22 квітня двоє чоловіків рибалили на річці Інгулець між селами Давидів Брід та Білогірка.

Повертаючись додому вздовж берега, один із них наступив на залишину окупантами міну, яка здетонувала. Від отриманих поранень мешканець Давидова Брода загинув на місці.

Другий чоловік не постраждав.