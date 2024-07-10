Стало відомо про ще один розстріл полонених українських воїнів

У мережі поширили відео, як російські військові розстрілюють двох беззбройних українських військовополонених.

Як повідомив генпрокурор Андрій Костін, за цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

“Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину”, – зазначив Костін.