Стало відомо про ще один розстріл полонених українських воїнів

У мережі поширили відео, як російські військові розстрілюють двох беззбройних українських військовополонених.
Як повідомив генпрокурор Андрій Костін, за цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.
“Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину”, – зазначив Костін.
21+— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) July 10, 2024
Не дивіться краще. Але це важливий доказ чергового воєнного злочину.
На Запорізькому напрямку російські мразоти розстріляли групу українських військовополонених.
За попередніми даними, злочин вчинили окупанти зі складу 70 МСП ЗС РФ.
Якщо хтось досі шукає миру із цими… pic.twitter.com/m1muGNgP85