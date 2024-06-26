Політика

Стало відомо коли Україна та ЄС підпишуть безпекову угоду
26 Червня 2024 21:40
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Євросоюз
Прапор ЄС над будівлею Європейського парламенту / Фото: AP

У четвер, 27 червня, Україна і ЄС підпишуть двосторонню безпекову угоду. Підписання відбудуться під час саміту лідерів країн блоку.

Про це йдеться у розкладі саміту, повідомляє “Суспільне”.

Перед початком саміту лідери виступлять з “заявами на порозі”, після того зроблять спільне фото, і о 14:00 за європейським часом “відбудеться підписання зобов’язань щодо безпеки”.

Угоду підпише президент Володимир Зеленський, який прибуде з візитом до Брюсселя.

За словами джерел “Суспільного” в ОП президент під час візиту матиме багато двосторонніх зустрічей за зачиненими дверима.


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