Стало відомо коли Україна та ЄС підпишуть безпекову угоду

У четвер, 27 червня, Україна і ЄС підпишуть двосторонню безпекову угоду. Підписання відбудуться під час саміту лідерів країн блоку.

Про це йдеться у розкладі саміту, повідомляє “Суспільне”.

Перед початком саміту лідери виступлять з “заявами на порозі”, після того зроблять спільне фото, і о 14:00 за європейським часом “відбудеться підписання зобов’язань щодо безпеки”.

Угоду підпише президент Володимир Зеленський, який прибуде з візитом до Брюсселя.

За словами джерел “Суспільного” в ОП президент під час візиту матиме багато двосторонніх зустрічей за зачиненими дверима.