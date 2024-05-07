Суспільство

Стало відомо коли у Харкові запрацює підземна школа

7 Травня 2024 16:57
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Підземна школа у Харкові / Фото: Суспільне

З понеділка, 13 травня, у Харкові почне працювати підземна школа. Напередодні у суботу, 11 травня, у підземній школі відбудеться перше пробне заняття.

Про це розказала директорка міського департаменту освіти і науки Ольга Деменко, повідомляє “Суспільне”.

“У травні там буде навчатися понад 600 дітей, а з 1 вересня вже виявили бажання майже тисяча. У суботу ми зробимо пробний день, щоб і батьки побачили що та як, і діти. Проведемо теж заняття з безпеки тощо. А з понеділка вже почнемо навчатися за розкладом”, — сказала Деменко.

Ольго Деменко зазначила, що в підземній школі у Харкові навчатимуться діти з 1 по 11 класи.


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