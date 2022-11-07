Стало відомо, хто очолить мобільні групи з розслідування військових злочинів РФ

Австралієць Гленн Коломейц, який є ветераном Афганістану та Східного Тимору, а також колишнім слідчим поліції Нового Південного Уельсу, очолить мобільні групи з розслідування воєнних злочинів в Україні.

За інформацією ABC, Коломейця найняв британський фонд, який працює за контрактом із Офісом генеральної прокуратури України.

Він обійме посаду старшого прокурора з розслідування воєнних злочинів і допоможе відповісти на 20 000 звинувачень, що залишилися нерозглянутими після вторгнення Росії в Україну.

“Там є багато юристів, які вивчали міжнародне право, але їм потрібен колишній військовий, який має досвід роботи на землі та досвід роботи в поліції, вміння працювати на місцях злочинів з високою інтенсивністю”, – сказав Коломейц.

Він також зазначив, що його зусилля є продовженням підтримки, яку вже надала Австралія, зокрема зброєю.

Розслідування воєнних злочинів буде зосереджено на кількох напрямках, включаючи відповідальність командування, невибіркові обстріли цивільних осіб та об’єктів інфраструктури, застосування сексуального насильства, примусове переміщення людей до Росії та геноцид.

Справи, які стосуються відповідальності командування, будуть передані до Міжнародного кримінального суду (МКС).

Коломейц зазначив, що найбільшим викликом протягом наступних шести місяців буде очікування початку судового переслідування.

“Ці судові процеси можуть тривати роками, тому я буду збирати ці матеріали, але я хочу бачити кінцевий продукт, я хочу бачити російське командування на лаві підсудних. Чи це буде в Києві, чи в МКС, я хочу бачити людей притягнутими до відповідальності”, – сказав він.