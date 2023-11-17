Суспільство

Стала відома 10-ка фіналістів Нацвідбору на “Євробачення 2024”

17 Листопада 2023 10:52
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євробачення

Суспільне Мовлення оголосило імена та назви пісень 10 фіналістів національного відбору на “Євробачення-2024”. Почути обрані пісні українці зможуть у січні.

Серед учасників лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку “Дія” — воно визначить одинадцятого учасника фіналу. Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.

До фіналу національного відбору увійшли:

  • alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria.
  • Drevo — Endless chain.
  • INGRET — Keeper.
  • MÉLOVIN — DREAMER.
  • NAHABA — GLASSS.
  • NAZVA — Slavic English.
  • SKYLERR — Time is running out.
  • YAGODY — Tsunamia.
  • YAKTAK — Lalala.
  • Ziferblat — Place I Call Home.

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