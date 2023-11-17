Стала відома 10-ка фіналістів Нацвідбору на “Євробачення 2024”

Суспільне Мовлення оголосило імена та назви пісень 10 фіналістів національного відбору на “Євробачення-2024”. Почути обрані пісні українці зможуть у січні.
Серед учасників лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку “Дія” — воно визначить одинадцятого учасника фіналу. Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.
До фіналу національного відбору увійшли:
- alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria.
- Drevo — Endless chain.
- INGRET — Keeper.
- MÉLOVIN — DREAMER.
- NAHABA — GLASSS.
- NAZVA — Slavic English.
- SKYLERR — Time is running out.
- YAGODY — Tsunamia.
- YAKTAK — Lalala.
- Ziferblat — Place I Call Home.