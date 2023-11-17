Стала відома 10-ка фіналістів Нацвідбору на “Євробачення 2024”

Суспільне Мовлення оголосило імена та назви пісень 10 фіналістів національного відбору на “Євробачення-2024”. Почути обрані пісні українці зможуть у січні.

Серед учасників лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку “Дія” — воно визначить одинадцятого учасника фіналу. Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.

До фіналу національного відбору увійшли: