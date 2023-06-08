Стабільний прибуток та ефективні робочі процеси: як правильно вести бізнес в умовах війни?

З початком повномасштабної війни перед бізнесом постало багато складних завдань. Треба не тільки вижити в надважких умовах, але й забезпечити створення робочих місць, оскільки необхідні надходження до бюджету для більшої допомоги нашим воїнам. Звичайно, працювати та отримувати прибутки в таких умовах важко, але цілком реально. Проєкт Школа бізнесу Нова Пошта підготував декілька порад, які допоможуть адаптуватися до нових умов та примножити прибутки.

Які ризики має бізнес під час війни?

Підприємцям довелось зіткнутися з багатьма проблемами:

відсутність впевненості в особистій безпеці незалежно від місця перебування;

масова міграція працівників, що рятуються від обстрілів;

відсутність розуміння, чи повернуться цінні робочі кадри, чи потрібно шукати/готувати нові;

постійний ризик втратити активи через обстріли;

економічна нестабільність;

збільшення кількості контрагентів, що більше не в змозі виконувати власні зобов’язання.

Практичні поради щодо ведення бізнесу в умовах війни

Звісно, універсального рішення не існує, та кожен керівник напрацьовує власні методи протистояння зовнішнім перешкодам. Але є декілька порад для підприємців, серед яких можна підібрати собі саме ті, що оптимально добре впливають на результативність бізнесу.

Релокація

Якщо так сталося, що бізнес розташований занадто близько від лінії фронту, не варто думати про закриття. Релокація в більш безпечні райони цілком реальна. Держава надає всю можливу допомогу, тому процедура перевезення бізнесу не стане затратною для компанії. Крім того, релокація дає можливість зберегти не тільки активи підприємства, але й працівників. Програми релокації передбачають також надання житла персоналу. Тобто це можливість не просто врятувати бізнес, а й зберегти життя робітників.

Деверсіфікація

Рухатися до нового — гарна порада на всі часи. В умовах війни вона стає ще більш актуальною. Не варто зациклюватися на одному. Розвивайте різні напрямки, пробуйте нові сфери, шукайте те, що приносить більше прибутку. Саме це дозволить не тільки зберегти бізнес, а й створити нові робочі місця, що вкрай важливо для держави в умовах війни.

Все добре помірно

Гарні працівники — це «серце» підприємства. Заради безпеки чи з інших причин люди можуть змінювати місце роботи. Тож краще створити умови для залучення та навчання інших кадрів або роздивитися можливість переходу на дистанційну роботу.

Допомога і самостійність

Наразі держава створила багато програм задля підтримки наявного бізнесу та надання можливості для відкриття нового. І за можливості є сенс цим скористатися. Але не варто розраховувати тільки на допомогу країни, адже перед нею зараз стоїть багато важливих задач. Тому краще брати розв’язання проблем у власні руки, працювати на власний прибуток та допомогу Україні.