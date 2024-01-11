США засудили Іран за військове захоплення торговельного судна в Оманській затоці

США вимагають від Ірану звільнити захоплений в Оманській затоці танкер St. Nikolas, який законно перебував в Оманській затоці й закликали Тегеран припинити провокаційну діяльність, негайно звільнити судно та екіпаж.

Про це заявив у четвер у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Ми засуджуємо це очевидне захоплення. Уряд Ірану має негайно звільнити судно та його екіпаж. Ці провокаційні неприпустимі дії мають бути припинені», – підкреслив представник Білого дому.

Він зазначив, що Сполучені Штати продовжать працювати із союзниками та партнерами для протидії дестабілізуючій активності Ірану.