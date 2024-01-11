США запровадили санкції проти активів російського Міністерства оборони

Сполучені Штати сьогодні, 11 січня, запровадили санкції проти активів російського Міністерства оборони. Зокрема під обмеження потрапили Ашулукський полігон та Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс, які розташовані в Астраханській області Росії.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів США.

Також США запровадили санкції проти генерального директора ВАТ “Державна авіакомпанія “224-й окремий авіаційний загін” Володимира Міхейчика. Це російське авіаційне підприємство є дочірньою структурою Міністерства оборони РФ. Авіакомпанія забезпечує транспортні авіаційні перевезення в інтересах державних структур, а також виконує нерегулярні вантажні комерційні перевезення в Росії та за кордоном.

Крім цього обмеження запроваджені й проти трьох російських важких військово-транспортних літаків. Йдеться про два літаки Іл-76 та АН-124.