Політика

США запровадили санкції проти активів Міноборони Росії

12 Січня 2024 11:06
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санкції, росія

Сполучені Штати сьогодні, 11 січня, запровадили санкції проти активів російського Міністерства оборони. Зокрема під обмеження потрапили Ашулукський полігон та Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс, які розташовані в Астраханській області Росії.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів США.

Також США запровадили санкції проти генерального директора ВАТ “Державна авіакомпанія “224-й окремий авіаційний загін” Володимира Міхейчика. Це російське авіаційне підприємство є дочірньою структурою Міністерства оборони РФ. Авіакомпанія забезпечує транспортні авіаційні перевезення в інтересах державних структур, а також виконує нерегулярні вантажні комерційні перевезення в Росії та за кордоном.

Крім цього обмеження запроваджені й проти трьох російських важких військово-транспортних літаків. Йдеться про два літаки Іл-76 та АН-124.

Як пояснив держсекретар США Ентоні Блінкен санкції запроваджені проти трьох російських організацій і однієї фізичної особи, через їх причетність до передачі й випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання Росією проти України.

“Передача КНДР балістичних ракет Росії підтримує загарбницьку війну Росії, збільшує страждання українського народу і підриває глобальний режим нерозповсюдження. Сполучені Штати продовжують уважно стежити за будь-якою підтримкою, яку Росія надає КНДР в обмін на цю зброю, і використовуватимуть усі доступні інструменти для визначення і викриття осіб і організацій, причетних до поставок зброї між КНДР і Росією. Ми без вагань вживемо подальших дій”, – наголосив Блінкен.

Ашулукський полігон Збройних сил Росії розташований в Астраханській області на схід від залізничної станції Ашулук, на кордоні з Казахстаном. Призначений для випробування зенітно-ракетних озброєнь військ протиповітряної оборони й проведення військових навчань із застосуванням цієї зброї.


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