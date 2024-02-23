США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії

Президент США Джо Байден заявив про посилення санкцій проти Росії за війну в Україні та смерть Олексія Навального.

Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Білого дому.

“Я оголошую про понад 500 нових санкцій проти РФ за її триваючу загарбницьку війну в Україні та за смерть Олексія Навального”, — сказав Байден.

За словами Байдена, санкції будуть спрямовані проти осіб, пов’язаних з ув’язненням Навального у в’язницю, а також проти російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж та осіб, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах.

“Вони дадуть змогу Путіну заплатити ще вищу ціну за свою агресію за кордоном і репресії всередині країни”, – підкреслив він.

Крім цього, Сполучені Штати вводять нові експортні обмеження щодо майже 100 організацій за “надання прихованої підтримки російській військовій машині”.

“Ми вживаємо заходів щодо подальшого скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію по всьому світу”, – наголосив Байден.