Політика

США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії

23 Лютого 2024 13:32
читать на русском →
санкції, сша
Президент США Джо Байден виступає з промовою у Білому домі / Фото: AP

Президент США Джо Байден заявив про посилення санкцій проти Росії за війну в Україні та смерть Олексія Навального.

Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Білого дому.

“Я оголошую про понад 500 нових санкцій проти РФ за її триваючу загарбницьку війну в Україні та за смерть Олексія Навального”, — сказав Байден.

За словами Байдена, санкції будуть спрямовані проти осіб, пов’язаних з ув’язненням Навального у в’язницю, а також проти російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж та осіб, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах.

“Вони дадуть змогу Путіну заплатити ще вищу ціну за свою агресію за кордоном і репресії всередині країни”, – підкреслив він.

Крім цього, Сполучені Штати вводять нові експортні обмеження щодо майже 100 організацій за “надання прихованої підтримки російській військовій машині”.

“Ми вживаємо заходів щодо подальшого скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію по всьому світу”, – наголосив Байден.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Лютого 2024 15:25

Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки 
23 Лютого 2024 14:48

Російські школярі проводитимуть дебати за темами інтерв’ю Путіна Карлсону
23 Лютого 2024 14:26

Україна підписала з Данією безпекову угоду
23 Лютого 2024 13:36

В Україні з березня зростуть пенсії
23 Лютого 2024 13:32

США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
усі думки