Політика

США витратили майже всі кошти, які були виділені на допомогу Україні

8 Листопада 2023 21:25
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сша, допомога

Сполучені Штати Америки практично вичерпали всі кошти, які були виділені для допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

“Американські кошти для України вичерпані на 96%”, – ідеться в заяві.

Кірбі уточнив, що залишилося близько 4% коштів, які Вашингтон ще може витратити на допомогу для України.

Також координатор Ради національної безпеки Білого дому сказав, що США вірять, що Україна може повернути свою територію, хоча і визнав, що прогрес був повільним.


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