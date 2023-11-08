США витратили майже всі кошти, які були виділені на допомогу Україні

Сполучені Штати Америки практично вичерпали всі кошти, які були виділені для допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

“Американські кошти для України вичерпані на 96%”, – ідеться в заяві.

Кірбі уточнив, що залишилося близько 4% коштів, які Вашингтон ще може витратити на допомогу для України.

Також координатор Ради національної безпеки Білого дому сказав, що США вірять, що Україна може повернути свою територію, хоча і визнав, що прогрес був повільним.