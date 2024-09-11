США виділяють Україні гуманітарну та енергетичну допомогу на $717 мільйонів 

США нададуть Україні гуманітарну та енергетичну допомогу на понад 700 мільйонів доларів.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ, передає Укрінформ.

Фінансування у розмірі $325 мільйонів буде спрямовано на зміцнення енергосистеми. Блінкен також додав, що найближчим часом відбудеться засідання “Великої сімки”, присвячене допомозі енергетиці України.

Ще $290 мільйонів від США підуть на гуманітарну допомогу. Мова фінансування програм з надання продовольства, води, житла, охорони здоровʼя та освіти для українців.

Решта $102 мільйони буде спрямована на заходи з розмінування.